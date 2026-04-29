Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben" am 28. April 2026 - Bilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (ots)

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Mit rund 140 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hat sich das Polizeipräsidium Reutlingen am bundesweiten Aktionstag für Verkehrssicherheit beteiligt. Schwerpunkt der Aktion lag in diesem Jahr in der Sicherheit des Zweiradverkehrs. Dabei standen neben zahlreichen Gesprächen zu verkehrsgerechten Verhalten auch Kontrollen von Radlern, Pedelecs, E-Scooter-Fahrern sowie Autofahrer im Fokus der Aktion.

Von den mehr als 280 kontrollierten Radfahrern musste rund ein Viertel (76) beanstandet werden, weil sie mit Kopfhörern oder dem Handy in der Hand auf dem Rad unterwegs waren, gekennzeichnete Radwege ignoriert hatten oder das Zweirad technische Mängel wie defekte Beleuchtungen, fehlende Klingeln oder Reflektoren aufwiesen. Zudem wurden auch rund 100 E-Scooter kontrolliert, von den mit 34 etwa ein Drittel beanstandet werden mussten, weil die Fahrzeuge nicht den erforderlichen Versicherungsschutz aufwiesen, die Fahrer auf Fußwegen, in Fußgängerzonen oder zu zweit auf dem Roller unterwegs waren. Zwei Rollerfahrer die unter dem Einfluss berauschender Mittel oder alkoholisiert fuhren, sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Von den kontrollierten mehr als 150 Motorradfahrern und rund 170 Kraftfahrzeuglenkern wurden 100 beanstandet, weil sie auf Radverkehrsflächen hielten oder parkten, auf Fahrradstraßen unterwegs waren oder technische Veränderungen an den Motorrädern zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zwei Autofahrer mussten aus dem Verkehr gezogen werden, weil auch sie alkoholisiert waren oder unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Der Zweiradverkehr gewinnt durch die eingeleitete Mobilitätswende immer mehr an Bedeutung. Zweiräder sind flexibel nutzbar, umweltfreundlich und fester Bestandteil des Straßenverkehrs. Leider schlägt sich die steigendende Beliebtheit dieser Verkehrsmittel auch in der steigenden Anzahl der Verkehrsunfälle nieder, an denen Zweiradfahrer beteiligt sind. Um diesem Trend entgegenzuwirken, werden die Kontrollen fortgesetzt.

Zusatzinfo:

Im Bereich des PP Reutlingen waren im Jahr 2025 bei insgesamt 2294 aufgenommenen Verkehrsunfällen mit der Beteiligung von Zweirädern, 1897 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Dabei wurden 25 Zweiradnutzerinnen und -nutzer tödlich, 342 schwer und 1557 leicht verletzt. Erstmals waren beim Polizeipräsidium Reutlingen im vergangenen Jahr unter den tödlich verletzten Zweiradfahrern zwei E-Scooter-Fahrer zu verzeichnen. (cw)

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