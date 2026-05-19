Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein achtjähriger Radfahrer verletzte sich am Montag, 18. April, bei einem Verkehrsunfall auf der Braamer Straße leicht.

Eine 32-jährige Frau aus Hamm befuhr gegen 13.15 Uhr die Braamer Straße in südlicher Richtung. In Höhe der Straße "Schmale Gasse" fuhr der Achtjährige hinter einem dort stehenden Müllfahrzeug von dem östlichen Geh- und Radweg auf die Straße.

Trotz einer von der 32-Jährigen eingeleiteten Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der Junge leicht verletzte.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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