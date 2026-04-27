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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Vier Transporter im Visier Krimineller

Lampertheim (ots)

Neben dem in der Schwalbenstraße aufgebrochenen Transporter (wir haben berichtet) wurden der Polizei im Laufe des Montags noch vier weitere Aufbrüche an geparkten Handwerkerfahrzeugen verschiedener Marken gemeldet.

Abgesehen hatten es die Täter in der Nacht zum Montag bzw. über das vergangene Wochenende in der Möwenstraße, der Albrecht-Dürer-Straße, im Edith-Stein-Weg und in der Wiesenstraße auch in diesen Fällen auf in den Fahrzeugen aufbewahrte Werkzeuge und Baumaschinen. Die Schäden belaufen sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6263192

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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