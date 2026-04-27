Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Vier Transporter im Visier Krimineller

Lampertheim (ots)

Neben dem in der Schwalbenstraße aufgebrochenen Transporter (wir haben berichtet) wurden der Polizei im Laufe des Montags noch vier weitere Aufbrüche an geparkten Handwerkerfahrzeugen verschiedener Marken gemeldet.

Abgesehen hatten es die Täter in der Nacht zum Montag bzw. über das vergangene Wochenende in der Möwenstraße, der Albrecht-Dürer-Straße, im Edith-Stein-Weg und in der Wiesenstraße auch in diesen Fällen auf in den Fahrzeugen aufbewahrte Werkzeuge und Baumaschinen. Die Schäden belaufen sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6263192

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