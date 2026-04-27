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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Friseurladen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein Friseurgeschäft in der Liebigstraße geriet in der Nacht zum Freitag (24.4.) ins Visier Krimineller.

Die bislang unbekannten Täter drangen zunächst gewaltsam über ein Fenster ein und suchten im Geschäft anschließend nach Wertgegenständen. Mit Haarschneidemaschinen, Pflegeprodukten und einer Kamera als Beute flüchteten sie vom Tatort. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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