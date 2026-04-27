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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: 33-Jähriger mit fast 1,6 Promille/Transporter zuvor bei Bäckerei entwendet

Mörlenbach (ots)

In der Nacht zum Samstag (25.04.), gegen 1.00 Uhr, wurde der Polizei im "Alten Weg" in Bonsweiher von Zeugen ein offensichtlich betrunkener Mann gemeldet, der vergeblich versuchte, mit einem Transporter wegzufahren. Hierbei lies der 33 Jahre alte Fahrer auch immer wieder den Motor laut aufheulen. Als die alarmierte Polizeistreife eintraf, stellte sich rasch heraus, dass das Fahrzeug zuvor an einer Bäckerei in der Weinheimer Straße in Mörlenbach entwendet wurde. Offenbar drang der Verdächtige hier zunächst über einen Hintereingang in die Bäckerei ein, nahm den dort deponierten Fahrzeugschlüssel an sich und fuhr mit dem Wagen davon.

Ein Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen zeigte 1,57 Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Diebstahls eines Kraftfahrzeugs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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