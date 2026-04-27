Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wohnungseinbrecher treffen auf Bewohner

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Samstagabend (25.04.), gegen 20.10 Uhr, trafen zwei Einbrecher auf den Bewohner einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kolpingstraße und flohen daraufhin sofort ohne Beute vom Tatort. In die Räumlichkeiten gelangten die Einbrecher zuvor gewaltsam durch die Eingangstür.

Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

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