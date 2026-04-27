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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Selbstbedienungsladen
Vorläufige Festnahme eines 30-Jährigen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (25.04.) wurde in einen Lebensmittelmarkt am Darmstädter Nordbahnhof eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen drang ein 30-Jähriger gegen 0 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in den Markt ein und nahm Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro an sich.

Im Rahmen einer zügig eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige durch Streifen des 3. Polizeireviers noch im Nahbereich festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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