Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Wohnungseinbrecher in Einfamilienhaus

Wald-Michelbach (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (25.04.) und Sonntagabend (26.04.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Gaderner Straße in Gadern getrieben und sich Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft. Sie drangen gewaltsam über die Terrasse in das Gebäude ein und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Ob die Täter auch Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/706-0 sind die Beamten zu erreichen.

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