Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Fahrraddieben keine Chance geben - Einladung zur Fahrradcodierung

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Bürstadt (ots)

Die Polizei lädt interessierte Fahrradbesitzer zur kostenlosen Fahrradcodierung am Freitag (8. Mai), von 14.00 bis 18.00 Uhr, im Eingangsbereich des Rathauses Bürstadt (Rathausstraße 2) ein.

Für einen reibungslosen Ablauf ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese wird unter der Rufnummer 06206/ 9440-100 entgegengenommen.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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