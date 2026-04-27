Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Fünf Unfälle mit Motorrädern an einem Nachmittag/Drei Biker schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Südhessen (ots)

Gleich fünfmal wurden der Polizei am Sonntagnachmittag (26.04.) in Südhessen Verkehrsunfälle gemeldet, an denen Motorradfahrer beteiligt waren. Drei Personen wurden hierbei schwer verletzt. Auf der Bundesstraße 47 im Bereich des Gumpener Kreuzes war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Kurz vor 13.30 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter Biker bei Ober-Kainsbach die Bundesstraße 47 von der "Hutzwiese" in Richtung "Spreng". Als er an einer Baustellenampel verkehrsbedingt anhalten musste, fiel sein 30-jähriger Sozius vermutlich aufgrund des starken Bremsvorgangs von der Maschine und rutschte anschließend über die Fahrbahn. Der 30-Jährige kam mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 40 Jahre alter Motorradfahrer die Landesstraße 3099 von Brandau kommend in Richtung Lautertal-Gadernheim. In einer Kurve prallte der Mann gegen die Schutzplanke. Er hatte Glück und blieb unverletzt. Sein Motorrad wurde beschädigt.

Etwa zur gleichen Zeit kollidierte an der Kreuzung Bundesstraße 45/ Bundesstraße 47 am Roßbacher Weg in Michelstadt ein 61 Jahre alter Motorradfahrer mit einem 36-Jährigen Rennradfahrer, der vor ihm auf die Linksabbiegerspur wechselte. Beide Unfallbeteiligten kamen anschließend verletzt ins Krankenhaus. Ob der Fahrradfahrer vor dem Unfall seinen Fahrstreifenwechsel möglicherweise nicht ordnungsgemäß anzeigte, ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Gegen 16.50 Uhr kam in Oberzent auf der Landesstraße 3120, zwischen Airlenbach und Olfen, ein 40 Jahre alter Biker von der Fahrbahn ab. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der folgenreichste Verkehrsunfall ereignete sich dann kurz nach 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 47 bei Reichelsheim. Zwischen dem "Gumpener Kreuz" und Lindenfels kollidierten in einer Kurve zwei 19 und 26 Jahre alte Motorradfahrer, die sich auf der Strecke entgegenkamen. Die beiden jungen Motorradfahrer zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von rund 18.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell