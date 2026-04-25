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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent-Gammelsbach: Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr

Oberzent (ots)

Am Samstag (25.04.) kurz nach 13 Uhr befuhr ein 47-Jähriger aus Oberzent mit seinem Peugeot die Bundesstraße 45 von Gammelsbach in Richtung Beerfelden. Innerorts im Verlauf einer Rechtskurve kam sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden Ford besetzt mit einer vierköpfigen Familie aus Erbach zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden alle fünf unfallbeteiligten Personen schwer- aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Peugeot wurde mit einem Rettungshubschrauber eine Spezialklinik geflogen. Die 38-jährige Fahrerin des Ford, der 55-jährige Beifahrer und die beiden Kinder (ein und acht Jahre alt) wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR. Am Unfallort waren an den Rettungsmaßnahmen die Feuerwehr aus Gammelsbach nebst fünf Rettungswagen, einem Notarzt und ein Rettungshubschrauber beteiligt.

Berichterstatter: Köbler, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Pralas, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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