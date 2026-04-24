Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Sachbeschädigung an mehreren PKW - Zeugenaufruf

Schubertstraße, 64546 Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 24.04.2026 zwischen 06:30 Uhr und 13:30 Uhr kam es in Mörfelden-Walldorf in der Schubertstraße (Ortsteil Mörfelden) zu einer Sachbeschädigung an fünf geparkten Fahrzeugen, die durch Unbekannte zerkratzt wurden.

Die Polizei Mörfelden-Walldorf bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06105 4006-0 zu melden.

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