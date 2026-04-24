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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Grauer AMG Mercedes (HU-YG 88) gestohlen/Kripo sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (24.04.) haben Kriminelle einen grauen AMG-Mercedes (GLC 63S E Performance)) entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HU-YG 88 war in der Treburer Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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