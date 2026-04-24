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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim
Erbach
Darmstadt
Heppenheim: 180 Schülerinnen blicken beim Girls' Day hinter die Kulissen der Polizei

POL-DA: Rüsselsheim / Erbach / Darmstadt / Heppenheim: 180 Schülerinnen blicken beim Girls
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Südhessen (ots)

Am Donnerstag (23.4.) öffnete das Polizeipräsidium Südhessen seine Türen für den bundesweiten Girls' Day - in Darmstadt, Erbach, Heppenheim und Rüsselsheim. Insgesamt 180 Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren konnten hautnah erleben, wie abwechslungsreich der Polizeialltag ist.

Auf dem Programm standen spannende Einblicke in die Arbeit der Polizei: Von der Spurensicherung über den Streifendienst bis hin zu Einsatztraining und Vorführungen mit Polizeihunden. Die Teilnehmerinnen durften selbst aktiv werden - Fingerabdrücke sichern, Ausrüstung testen oder Einsatzsituationen miterleben. So wurde schnell klar: Polizei ist alles andere als langweilig!

Im direkten Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen entstanden ehrliche und authentische Einblicke sowie neue Perspektiven. Für viele Teilnehmerinnen wurde zunächst aus Neugier echte Begeisterung. Mit dem gelungenen Aktionstag setzte das Polizeipräsidium Südhessen ein starkes Zeichen für Nachwuchs, Vielfalt und gezielte Förderung junger Frauen im Polizeiberuf.

Ein Tag, der zeigt, was alles möglich ist: Manchmal beginnt ein Weg nicht mit einem Plan - sondern mit einem Eindruck, der bleibt!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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