Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verletzter Mann aufgefunden

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem in der Nacht zum Donnerstag (23.4.) in der Annastraße ein verletzter Mann aufgefunden wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Gegen 0 Uhr alarmierte eine Passantin die Ordnungshüter und meldete einen Mann mit einer Verletzung im Gesicht. Der leicht verletzte 39-Jährige wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann sowohl eine Straftat als auch ein Sturzgeschehen nicht ausgeschlossen werden.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K10) ist mit dem Fall betraut und sucht nun zur Erhellung des Sachverhalts Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittlerinnen und Ermittlern sind unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

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