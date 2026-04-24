Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Kriminelle bestehlen sehbehinderten Senior

Bensheim (ots)

Ein Senior mit einer Sehbehinderung wurde am Donnerstagmittag (23.04.), gegen 13.00 Uhr, in der Odenwaldstraße von zwei Unbekannten bestohlen. Die Tatverdächtigen sprachen den Mann zuvor auf der Straße an und baten nach Gegenständen für einen Trödelmarkt. Der Senior bot daraufhin unter anderem Bettwäsche und Kleidung an und nahm die beiden Unbekannten mit in seine Wohnräumlichkeiten. Während sie Kleidung und Wäsche in mehrere Müllsäcke verpackten, entwendeten die Kriminellen dem Mann zudem Bargeld aus einer Schachtel. Das Duo flüchtete im Anschluss mit der Beute und den gefüllten Müllsäcken in einem weißen Transporter vom Tatort. Einer der Flüchtigen war von kräftiger Statur, sprach akzentfrei Hochdeutsch und war etwa 30 bis 40 Jahre alt. Sein Begleiter war etwa gleich alt, hatte eine normale Figur und sprach ebenfalls akzentfrei Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/706-0.

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