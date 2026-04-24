Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Pedelecs bei Einbruch in Fahrradgeschäft erbeutet/Mehrere tausend Euro Schaden

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (24.04.), gegen 3.50 Uhr, verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der Heidelberger Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten mit brachialer Gewalt über eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe in das Geschäft ein. Im Anschluss ließen die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand Pedelecs im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro mitgehen und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort. Durch ihr rabiates Vorgehen richteten die Einbrecher zudem auch einen höheren Sachschaden an.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt? Die zuständige Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

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