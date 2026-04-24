PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Pedelecs bei Einbruch in Fahrradgeschäft erbeutet/Mehrere tausend Euro Schaden

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (24.04.), gegen 3.50 Uhr, verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der Heidelberger Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten mit brachialer Gewalt über eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe in das Geschäft ein. Im Anschluss ließen die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand Pedelecs im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro mitgehen und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort. Durch ihr rabiates Vorgehen richteten die Einbrecher zudem auch einen höheren Sachschaden an.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt? Die zuständige Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren