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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Raunheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Donnerstag (23.04.), in der Zeit zwischen 18.55 und 23.15 Uhr, drangen die Kriminellen über den Balkon in die Räumlichkeiten in der Wilhelm-Busch-Straße ein und entwendeten dort anschließend eine Handtasche, Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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