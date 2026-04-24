POL-DA: Raunheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Raunheim (ots)
Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Donnerstag (23.04.), in der Zeit zwischen 18.55 und 23.15 Uhr, drangen die Kriminellen über den Balkon in die Räumlichkeiten in der Wilhelm-Busch-Straße ein und entwendeten dort anschließend eine Handtasche, Geld und Schmuck.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.
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