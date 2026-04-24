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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin.

Groß-Gerau (ots)

Am 23.04.2026 gegen 18:40 ereignete sich auf der L3094 zwischen Groß-Gerau und Nauheim ein Verkehrsunfall zwischen 2 PKW und einem Motorrad. Die 56jährige Motorradfahrerin aus Kelsterbach war mit ihrem Motorrad aus Richtung Groß-Gerau kommend in Richtung Nauheim unterwegs, als sich der Verkehr vor ihr staute. Dies bemerkte die Motoradfahrerin zu spät, so dass sie zunächst den PKW eines 47jährigen aus Groß-Gerau streifte und dann gegen den davor stehenden PKW eines 40jährigen Groß-Gerauers prallte. Die 56jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Für die Versorgung der Motorradfahrerin war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Landstraße zwischen Groß-Gerau und Nauheim musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Dienstgruppenleiter
Grube, PHK

Telefon: 06152-175-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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