Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König OT Zell - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad König OT Zell (ots)

Am Donnerstag (23.04.), gegen 14 Uhr, kam es in der Königer Straße in Zell zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 75-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Königer Straße in Fahrtrichtung Michelstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

Die Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn mehrere Minuten voll gesperrt.

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