Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Ohne Kennzeichen auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Darmstadt (ots)

Ein 15-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend (22.4.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Gegen 20 Uhr stoppte eine Streife des 3. Polizeireviers den Jugendlichen im Sängerbuchenweg, da er ohne Kennzeichen auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle fiel dem Streifenteam im Zuge des Abgleichs mit dem polizeilichen Fahndungsbestand auf, dass zusätzlich zu der fehlenden Pflichtversicherung der Roller vor etwa drei Monaten als gestohlen gemeldet wurde und seitdem ausgeschrieben war.

Das Elektrokleinstfahrzeug wurde sichergestellt und Anzeige erstattet. Im Anschluss wurde der Jugendliche in die Obhut eines gesetzlichen Vertreters übergeben. Wie er in den Besitz des Rollers kam, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

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