Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Automaten an Autowaschanlage im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Mehrere Münzgeldautomaten im Bereich einer Autowaschanlage in der Rüdesheimer Straße gerieten in der Nacht zum Mittwoch (22.4.) gegen 2 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter brachen zunächst die Türen der Automaten auf und entnahmen Münzgeld. Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute. Der Wert der Beute ist gering, der Sachschaden wird jedoch auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

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