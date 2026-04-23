Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Stute im Genitalbereich verletzt/Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

Nachdem ein Pferdebesitzer die Polizei über seine im Genitalbereich verwundete Stute informierte, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Feststellungen stand das Tier in einem Pferdestall im Friedhofsweg, als es von einem Unbekannten mit einem derzeit nicht bekannten Gegenstand im Genitalbereich unter anderem durch Schnitte verletzt wurde. Die Tat geschah vermutlich im Laufe des Montags (20.04.), in der Zeit zwischen 10.00 und 14.00 Uhr. Die Stute musste anschließend von einem Tierarzt medizinisch versorgt werden.

Die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Die Polizisten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe des Pferdestalls beobachtet haben. Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

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