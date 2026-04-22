POL-DA: Darmstadt: Auto aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Montagabend (20.4.) und Dienstagmorgen (21.4.) einen am Steubenplatz geparkten grauen Renault ins Visier. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Fahrzeug und entwendeten aus dem Innern ein Mobiltelefon, eine Geldbörse sowie Kopfhörer. Mit ihrer Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.
Wer hat am Steubenplatz im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 Kontakt aufzunehmen.
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