LPI-J: Überweisung konnte gestoppt werden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Auf sich aufmerksam machte ein Mann am frühen Dienstagnachmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der 33-Jährige wirkte erheblich betrunken und soll Passanten angeschrien haben. Die Polizeibeamten stellten den Mann mit einem erheblich ausgebeulten T-Shirt fest und konnten ihn beruhigen. Im Gespräch mit ihm wurde jedoch bekannt, dass er sich in zwei Einkaufsmärkten diebisch bereicherte. Das Beutegut in Form von Einwegutensilien ...

mehr