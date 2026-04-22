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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Vermeintliche Streitschlichter schlagen auf 28-Jährigen ein und flüchten

Babenhausen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in der "Martin-Luther-Straße" am Dienstagnachmittag (21.4.) hat die Kriminalpolizei in Ober-Ramstadt (Kommissariat 41) die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 17 Uhr wurde ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in der Straße "An der Stadtmauer" auf den Streit eines Paares aufmerksam. Ersten Ermittlungen zufolge sprach er den 28 Jahre alten Mann, der lautstark mit seiner Gefährtin stritt, auf die Situation an. Nachdem sich die Lage zunächst beruhigt hatte, kehrte er jedoch mit einem Komplizen zurück.

Nach aktuellem Kenntnisstand zogen beide den Mann in die angrenzende "Martin-Luther-Straße" und schlugen dort auf ihn ein. Dabei sollen sie auch eine Stange eingesetzt haben. Der 28-Jährige wurde unter anderem am Kopf verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend unerkannt. Sie werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Einer ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, kräftig, blondhaarig und trug schwarze Kleidung. Der andere ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkelhaarig und trug einen grauen Pullover. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06154 / 6330 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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