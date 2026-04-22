Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kriminelle "Handwerker" bestehlen Seniorin

Rüsselsheim (ots)

Unter dem Vorwand als Mitarbeiter einer Wohnbaugesellschaft in der Wohnung etwas überprüfen zu müssen, verschafften sich zwei Kriminelle am Dienstagnachmittag (21.04.), gegen 16.30 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in der Liebigstraße. Während die Unbekannten die Frau ablenkten, entwendeten sie eine Geldbörse samt Inhalt. Mit der darin befindlichen Bankkarte hoben die Kriminellen anschließend Geld an einem Automaten in der Adam-Opel-Straße ab.

Einer der Unbekannten war etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank und hatte kurze schwarze Haare. Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt, graue Arbeiterhose und führte einen Koffer mit sich. Sein Begleiter war etwa gleich alt, gleich groß und gleich gekleidet. Er hatte braune kurze Haare. Die Seniorin gab in ihrer ersten Befragung an, dass es sich bei den beiden falschen Mitarbeitern um Männer aus Nordafrika gehandelt habe. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

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