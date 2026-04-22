Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Diesel und Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Ober-Ramstadt (ots)

Zwischen Montagabend (20.4., 18.00 Uhr) und Dienstagmorgen (21.4., 7.00 Uhr) gelang es bislang unbekannten Tätern, sich Zutritt zu einer Baustelle in der "Reinheimer Straße" zu verschaffen. Die beiden Diebe öffneten ersten Ermittlungen zufolge den Dieseltank eines dort geparkten Baustellenfahrzeugs und entwendeten mehrere Liter Treibstoff. Auch eine für die Baustelle vorgesehene Rüttelplatte wurde von den Tätern erbeutet. Insgesamt wird der Schaden ersten Schätzungen zufolge auf über zehntausend Euro beziffert. Die Kriminellen entkamen bislang, vermutlich mit einem Fahrzeug, unerkannt in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 41 in Dieburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden telefonisch unter 06071 / 9656 - 0 entgegengenommen.

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