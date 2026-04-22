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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Randalierer bedroht Eiscafe-Mitarbeiterin mit Flasche/Polizei nimmt 41-Jährigen fest

Nauheim (ots)

Wegen eines Randalierers, der mit einer Flasche die Mitarbeiterin eines Eiscafes am Georg-Mischlich-Platz attackieren wollte und daran von einem Kollegen der Frau gehindert wurde, indem dieser den Angreifer zu Boden stieß, ist die Polizei am Dienstagabend (21.04.), gegen 17.45 Uhr, ausgerückt. Die Beamten konnten den 41-jährigen Randalierer, der sich bei seinem Sturz an der Glasflasche verletzte, vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte 3,8 Promille an.

Der 41-Jährige wurde wegen seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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