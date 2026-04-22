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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Widerstand bei vorläufiger Festnahme nach Körperverletzung

Bensheim (ots)

Nach einer Körperverletzung am Dienstagabend (21.04.) am Bahnhof wurde ein 28-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Nach Bekanntwerden der Körperverletzung, die gegen 21.10 Uhr stattfand und bei der zwei 33 und 36 Jahre alte Männer durch den 28-Jährigen verletzt wurden, trafen Einsatzkräfte der Polizeistation Bensheim den Angreifer am Tatort an. Die Polizeikräfte eröffneten ihm die Personenkontrolle. Im Rahmen der anschließenden Festnahme leistete der Mann massive Gegenwehr. Er beschädigte durch Kopfstöße einen Streifenwagen, spuckte einen 37 Jahre alten Polizeibeamten an und beleidigte die Ordnungshüter unentwegt. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde der Festgenommene anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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