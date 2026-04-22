Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tätlicher Angriff und Widerstand

35-Jähriger bedroht Stadtpolizisten

Darmstadt (ots)

Nach einem tätlichen Angriff am Dienstagabend (21.4.), muss sich ein 35 Jahre alter Mann nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Der Mann soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 21.15 Uhr im Herrngarten aggressiv verhalten haben, woraufhin ihm durch eine Streife der Stadtpolizei ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem kam er jedoch nicht nach, sondern schlug in Richtung eines Stadtpolizisten.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand und bedrohte die Stadtpolizisten. Diese blieben hierbei jedoch unverletzt.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss durch eine Streife des 1. Polizeireviers mit zur Wache genommen, wo er eine Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Zudem erstatteten die Beamten Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung.

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