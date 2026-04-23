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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Unbekannte brechen in Kita und Museum ein
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten und ein Museum einer Kirchengemeinde in der Untergasse eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten zwischen Dienstag (21.4.), 20 Uhr, und Mittwoch (22.4.), 7 Uhr, in die Räumlichkeiten ein.

Die Kriminellen verschafften sich jeweils über eine Tür Zugang und durchsuchten im Anschluss die Räume. Im Inneren brachen sie mehrere Schränke auf und flüchteten anschließend mit Bargeld als Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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