PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Reinigung und Nagelstudio im Visier Krimineller

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (22.04.) gerieten eine Reinigung und ein Nagelstudio im Helvetia Parc ins Visier Krimineller.

Gewaltsam über eine Tür verschafften sich Unbekannte zunächst Zugang in das Gebäude in der Helvetiastraße. Durch ein Fenster drangen die ungebetenen Besucher anschließend in die Reinigung ein und entwendeten Bargeld. Zudem wurden von den Kriminellen diverse Pakete eines dortigen Paketshops aufgerissen. Weiterhin versuchten die ungebetenen Besucher in ein benachbartes Nagelstudio einzudringen, scheiterten hier aber mit ihren Hebelversuchen und flüchteten ohne Beute.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 10:03

    POL-DA: Wald-Michelbach: Stute im Genitalbereich verletzt/Polizei sucht Zeugen

    Wald-Michelbach (ots) - Nachdem ein Pferdebesitzer die Polizei über seine im Genitalbereich verwundete Stute informierte, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und sucht Zeugen. Nach bisherigen Feststellungen stand das Tier in einem Pferdestall im Friedhofsweg, als es von einem Unbekannten mit einem derzeit ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 11:39

    POL-DA: Darmstadt: Auto aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Montagabend (20.4.) und Dienstagmorgen (21.4.) einen am Steubenplatz geparkten grauen Renault ins Visier. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Fahrzeug und entwendeten aus dem Innern ein Mobiltelefon, eine Geldbörse sowie Kopfhörer. Mit ihrer Beute suchten sie in unbekannte Richtung das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren