Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Reinigung und Nagelstudio im Visier Krimineller

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (22.04.) gerieten eine Reinigung und ein Nagelstudio im Helvetia Parc ins Visier Krimineller.

Gewaltsam über eine Tür verschafften sich Unbekannte zunächst Zugang in das Gebäude in der Helvetiastraße. Durch ein Fenster drangen die ungebetenen Besucher anschließend in die Reinigung ein und entwendeten Bargeld. Zudem wurden von den Kriminellen diverse Pakete eines dortigen Paketshops aufgerissen. Weiterhin versuchten die ungebetenen Besucher in ein benachbartes Nagelstudio einzudringen, scheiterten hier aber mit ihren Hebelversuchen und flüchteten ohne Beute.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0.

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