Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannter dringt in Wohnhaus in Homberg-Holzhausen ein - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.03.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Montag, 23.03.2026, 08:20 Uhr

Am Montagmorgen, gegen 08:20 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Holzhausen, einem Ortsteil von Homberg, zu einem ungewöhnlichen Vorfall in einem Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte es dort über mehrere Minuten an der Haustür. Der 52-jährige Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer befand, öffnete jedoch nicht. Kurz darauf stand plötzlich ein ihm unbekannter Mann in seinem Schlafzimmer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Unbekannte durch die unverschlossene Terrassentür in das Wohnhaus gelangt. Als er den Bewohner bemerkte, verließ er fluchtartig das Haus. Welche Absicht der Mann mit dem Betreten des Hauses verfolgte, ist derzeit unklar.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: etwa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kurzes braunes Haar, nach Angaben des Bewohners osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer khakifarbenen Hose und einer dunklen Daunenjacke.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Montagmorgen zur genannten Zeit im Bereich der Mittelstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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