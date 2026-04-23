PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Bürogebäude

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.04.) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Bürogebäude einer Firma in der Schützenstraße ein. Die Täter entwendeten anschließend einen Möbeltresor samt Inhalt und flüchteten mit der Beute vom Tatort.

Zeugen die dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkten bzw. andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit dem Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 11:24

    POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Ohne Kennzeichen auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

    Darmstadt (ots) - Ein 15-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend (22.4.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 20 Uhr stoppte eine Streife des 3. Polizeireviers den Jugendlichen im Sängerbuchenweg, da er ohne Kennzeichen auf einem E-Scooter unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle fiel dem Streifenteam im Zuge des ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 10:46

    POL-DA: Darmstadt: Automaten an Autowaschanlage im Visier Krimineller

    Darmstadt (ots) - Mehrere Münzgeldautomaten im Bereich einer Autowaschanlage in der Rüdesheimer Straße gerieten in der Nacht zum Mittwoch (22.4.) gegen 2 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen zunächst die Türen der Automaten auf und entnahmen Münzgeld. Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute. Der Wert der Beute ist gering, der Sachschaden wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren