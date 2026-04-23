Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Bürogebäude

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.04.) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Bürogebäude einer Firma in der Schützenstraße ein. Die Täter entwendeten anschließend einen Möbeltresor samt Inhalt und flüchteten mit der Beute vom Tatort.

Zeugen die dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkten bzw. andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit dem Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 Kontakt aufzunehmen.

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