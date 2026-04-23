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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Gernsheim: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Gernsheim (ots)

Ein weißer Skoda Fabia parkte in der Birkenstraße auf Höhe der Hausnummer 37. Zwischen dem 09.04.2026 um 07:45 Uhr und dem 17.04.2026 um 09:30 Uhr, wurde der weiße Pkw durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug am linken Seitenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf ein entsprechendes Fahrzeug und/oder eines möglichen Fahrzeugführers bitte an die Polizeistation in Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258/93430

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Gernsheim
Darmstädter Straße 28

Telefon: 06258 9343-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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