Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Größerer Polizeieinsatz bei Sikh Gemeindehaus

Moers (ots)

Am Sonntagnachmittag erfolgte gegen 14:20 Uhr ein größerer Polizeieinsatz an einem Gemeindehaus der Sikh Moers.

An der Örtlichkeit kam es während der Gebetsstunde zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Eine dieser Personen erlitt hierbei eine Schnittverletzung.

Da Zeugen von Schussgeräuschen berichteten, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Zeitweilig war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Inzwischen sind Festnahmen erfolgt.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

/EG

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