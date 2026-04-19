PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Größerer Polizeieinsatz bei Sikh Gemeindehaus

Moers (ots)

Am Sonntagnachmittag erfolgte gegen 14:20 Uhr ein größerer Polizeieinsatz an einem Gemeindehaus der Sikh Moers.

An der Örtlichkeit kam es während der Gebetsstunde zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Eine dieser Personen erlitt hierbei eine Schnittverletzung.

Da Zeugen von Schussgeräuschen berichteten, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Zeitweilig war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Inzwischen sind Festnahmen erfolgt.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

/EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 12:13

    POL-WES: Hünxe - Gegenstand zerstört Pkw-Glasdach auf der A3 - Zeugen gesucht

    Hünxe (ots) - Am Mittwochabend (15.04.) befuhr kurz nach 21 Uhr ein 44- jähriger Isselburger die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Arnheim. Auf Höhe der Autobahnbrücke Alte Raesfelder Straße in Hünxe-Drevenack traf ein unbekannter Gegenstand das Glasdach des Pkw. Splitter der geborstenen Scheibe verletzten einen der vier Fahrzeuginsassen leicht. Bei Unterquerung der ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 15:43

    POL-WES: Moers - Polizei gibt Sicherheitstipps auf der Messe

    Moers (ots) - Die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Wesel ist vom 17.04.26 bis zum 19.04.26 auf der Messe "Wohn.Brau.Trend" vertreten. In der Enni Eishalle & Mobile Messehallen präsentieren die Beamtinnen und Beamten täglich von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr alle Themen rund um Prävention und Sicherheit. Die Fachberaterinnen und Fachberater geben Tipps, wie man sein Haus oder seine Wohnung sicherer machen kann, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren