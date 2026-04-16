Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei gibt Sicherheitstipps auf der Messe

Moers (ots)

Die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Wesel ist vom 17.04.26 bis zum 19.04.26 auf der Messe "Wohn.Brau.Trend" vertreten.

In der Enni Eishalle & Mobile Messehallen präsentieren die Beamtinnen und Beamten täglich von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr alle Themen rund um Prävention und Sicherheit.

Die Fachberaterinnen und Fachberater geben Tipps, wie man sein Haus oder seine Wohnung sicherer machen kann, wie sich vor allem ältere Menschen vor Betrugsmaschen schützen können und welche Fallen es im Internet gibt.

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