Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Hinweise auf einen weißen Mercedes Benz

Wesel (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Hinweise, um eine Verkehrsunfallflucht und eine Straßenverkehrsgefährdung aufzuklären.

Am 14.04.2026 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem PKW zusammen mit ihrer 18-jährigen Tochter die Ober-Lohberg-Allee aus dem Kreisverkehr (Bergerstraße) kommend in Fahrtrichtung Dinslaken.

In dem Bereich kam ihr ein weißer Mercedes-Benz mit schwarzem Dach, vermutlich Cabrio mit Faltdach, aus Richtung Dinslaken mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen.

Bei dem entgegenkommenden Pkw brach das Fahrzeugheck mehrmals aus.

Der Mercedes geriet in die Fahrspur der Frau, woraufhin sie, um eine Kollision zu verhindern, ein Ausweichmanöver nach rechts durchführte. Durch die ruckartige Lenkbewegung verletzte sich die Tochter.

Es sollen sich zu diesem Zeitpunkt weitere Fahrzeuge hinter dem Auto der Frau befunden haben, deren Insassen gegebenenfalls sachdienliche Angaben machen können.

Bei dem gesuchten Pkw handelt es sich um einen weißen Mercedes-Benz, augenscheinlich neu und hochwertig, vermutlich Cabrio mit schwarzem Faltdach.

Der Fahrer hatte schwarze kurze Haare, eine schlanke Figur, er war bekleidet mit grauem Hoodie/Jacke. Seine Beifahrerin hatte lange blonde Haare.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260414-1501

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