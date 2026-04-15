Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht nach Fluchtfahrzeug

Moers (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Hinweise zu einem schwarzen Audi RS 3, der im Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf eine Taxizentrale stehen könnte.

Fünf dunkel gekleidete Personen sind am 07.04.26 um 02:54 Uhr an einem Raubüberfall auf eine Taxizentrale an der Homberger Straße beteiligt gewesen. Vier von ihnen stürmten in die Räume; zwei der Unbekannten waren bewaffnet. Ob es sich dabei um "scharfe Waffen" handelte, ist unklar.

Zwei Personen bedrohten den Mitarbeiter der Taxizentrale, während die anderen Täter das Büro durchsuchten und Schränke und Schubfächer aufbrachen.

Die Täter erbeuteten einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Tat dauerte ca. drei Minuten. Anschließend flüchteten sie in einem schwarzen Audi RS 3 in unbekannte Richtung. Die benutzten Kennzeichen waren zuvor in Duisburg entwendet worden.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise zu dem Auto geben können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 260407-0400

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