Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Seniorin wird Opfer von Trickbetrügern - Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kamp-Lintfort (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, gaben sich ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau auf dem Dieprahmsweg als Vodafone Mitarbeiter aus.

Eine 86- jährige Frau ließ beide in ihre Wohnung, in dem Glauben, dass ihr Anschluss repariert werden würde. Während der Mann die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, nutzte die Frau die Gelegenheit und stahl Schmuck und Bargeld.

Kurz nachdem beide die Räumlichkeiten verlassen hatten, bemerkte die Kamp-Lintforterin den Diebstahl.

Die beiden Tatverdächtigen werden wir folgt beschrieben: Die Frau soll dunkle, hochgesteckte Haare getragen und ein sehr gepflegtes Äußeres gehabt haben. Der Mann soll mindestens 180 cm groß, dunkle Haare und eine korpulente Statur gehabt haben.

Wem sind diese Personen im Bereich des Dieprahmswegs aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihnen machen bzw. bei wem haben diese Personen ggf. auch geklingelt und wer kann die Beschreibung der Personen ggf. ergänzen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0.

cd Ref. 260414-1829

Tipps der Polizei zum Schutz vor falschen Handwerkern:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke. - Schauen Sie sich Besuchende vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer Tel. 110 zu verständigen.

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