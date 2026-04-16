Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugenaufruf nach versuchtem Raub

Wesel (ots)

Gestern (15.04.) kam es gegen 11:40 Uhr zu einem versuchten Raub zum Nachteil von zwei 16- jährigen Schülern auf einem Schulgelände an der Kirchturmstraße.

Eine Gruppe von sechs Unbekannten im Alter von ca. 17- 19 Jahren hielt sich zum Ende der Schulpause auf einem Grünstreifen hinter der Aula an der Kirchturmstraße auf. Auch die beiden 16- Jährigen befanden sich in diesem Bereich des Schulgeländes.

Die Gruppe der Unbekannten kreiste die zwei Schüler nach kurzem Gespräch ein und forderte unter anderem die Herausgabe von Bargeld. Da die 16- Jährigen der Forderung nicht nachkamen, zog einer der Täter ein Messer hervor und bedrohte sie. Zwei weitere Täter aus der Gruppe tasteten die 16- Jährigen nach mitgeführten Gegenständen ab. Diese konnten jedoch nichts auffinden.

In einem günstigen Moment ergriffen die zwei Schüler die Flucht und begaben sich auf den Schulhof. Dort wanden sie sich an das Lehrpersonal, welches anschließend die Polizei verständigte. Die Schüler wurden bei der Tat nicht verletzt.

Die Gruppe der sechs Täter flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter, der das Messer vorhielt, kann beschrieben werden als ca. 17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, Ziegen-/ Oberlippenbart, dunkler Hauttyp, kurze dunkle Locken, dunkelgraue Jeans, weiße Turnschuhe.

Die beiden Personen, welche die 16- Jährigen abtasteten, werden beschrieben als ca. 18- 19 Jahre alt, ca. 182 cm groß, Ziegen-/ Oberlippenbart, dunkler Hauttyp, lockige dunkle Haare, dunkle Bekleidung

und

ca. 175 cm groß, schwarze glatte Haare, Dreitagebart, dunkelgrüne Tarnhose mit Beintaschen, weiße Turnschuhe.

Die anderen drei Täter können nicht näher beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat in Wesel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Feststellungen über eine entsprechende Personengruppe gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281/ 107-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260415-1328

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