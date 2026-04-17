Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- eScooterfahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall, Pedelecfahrerin verletzt sich dabei leicht.

Dinslaken (ots)

Am 16.04.2026 gegen 14:30 Uhr kollidierten im Bereich der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/ Voerder Straße eine Pedelec-Fahrerin und eine eScooter-Fahrerin, als sie sich bei der Querung der Straße an der der dortigen Fußgängerfurt entgegen kamen.

Die Pedelec-Fahrerin stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich dabei leicht. Die Fahrerin des eScooters entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die geflüchtete eScooter-Fahrerin wird wie folgt beschrieben:

- Weiblich, dunkle, schulterlange Haare - 14-16 Jahre alt - Südeuropäisches Erscheinungsbild - Schwarze Oberbekleidung- Blaue Jeans

Die Passantin, welche der gestürzten Pedelecfahrerin nach dem Unfall beim Aufstehen half, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken in Verbindung zu setzen. Auch weitere Personen, die Hinweise zum Unfallhergang und/ oder der flüchtigen eScooterfahrerin geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hierzu kontaktieren Sie bitte die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Rufnummer 02064-6220.

Ref.: HS/ 260416-1514

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