Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Gegenstand zerstört Pkw-Glasdach auf der A3 - Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Am Mittwochabend (15.04.) befuhr kurz nach 21 Uhr ein 44- jähriger Isselburger die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Arnheim.

Auf Höhe der Autobahnbrücke Alte Raesfelder Straße in Hünxe-Drevenack traf ein unbekannter Gegenstand das Glasdach des Pkw. Splitter der geborstenen Scheibe verletzten einen der vier Fahrzeuginsassen leicht.

Bei Unterquerung der Autobahnbrücke sollen sich darauf Personen aufgehalten haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen auf der Autobahnbrücke wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

EG/Ref. 260415-2200

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