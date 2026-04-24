POL-DA: Rüsselsheim: Polizei lädt am Wochenmarkt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein/Anmeldung erforderlich
Rüsselsheim (ots)
Die Polizei führt am Dienstag, den 19. Mai, in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr, im Rahmen des Wochenmarkts auf dem Marktplatz eine Fahrradcodierung durch. Für die Codierung ist eine Voranmeldung erforderlich. Interessierte können sich bei den Schutzleuten vor Ort der Polizeistation Rüsselsheim unter den Telefonnummern 06142/696-519 und 06142/696-569 zu den üblichen Bürozeiten anmelden. Ebenso ist eine Anmeldung per E-Mail unter:
svo-ruesselsheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de
unter Angabe der folgenden Daten möglich: Vorname, Nachname, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit sowie die Anzahl der zur Codierung vorgeführten Räder.
Noch ein wichtiger Hinweis:
Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
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