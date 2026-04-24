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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zivilfahnder stoppen abgemeldetes Auto/Heroin- und Kokaineinfluss, ohne Führerschein und per Haftbefehl gesucht

Lorsch (ots)

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Donnerstagmittag (23.04.) einen 51-Jährigen vorläufig festgenommen. Gegen 14.20 Uhr hatten die Beamten den Mann auf der A 67 angehalten, weil sein Auto bereits im März außer Betrieb gesetzt wurde. Einen Führerschein konnte der Gestoppte bei der anschließenden Kontrolle nicht vorweisen. Darüber hinaus bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Heroin und Kokain. Für ihn war die Fahrt damit beendet. Doch damit nicht genug. Es stellte sich zudem heraus, dass der 51-Jährige per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht wurde.

Zur Blutentnahme ging es auf die Wache, wo die Fahnder Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss erstatteten. Der Festgenommene wurde anschließend, nach Begleichung der im Haftbefehl geforderten Geldstrafe, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
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Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
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Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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