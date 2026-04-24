Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Büro

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Ein Bürogebäude in der Pallaswiesenstraße geriet zwischen Mittwochabend (22.4.) und Donnerstagmorgen (23.4.) ins Visier Krimineller.

Die bislang unbekannten Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und suchten im Büro anschließend nach Wertgegenständen. Mit Elektronikartikeln als Beute flüchteten sie vom Tatort. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

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