POL-DA: Walldorf: Gelegenheit zur Fahrradcodierung
Anmeldung erforderlich
Walldorf (ots)
Am Mittwoch, 13.05.2026, in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr bietet die Polizei am Rathaus Walldorf (Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf) eine Fahrradcodierung an. Das Angebot ist kostenlos und wird von der Polizeistation Mörfelden-Walldorf angeboten.
Für einen reibungslosen Ablauf ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese ist unter Angabe von Vorname, Nachname, Anschrift und telefonischer Erreichbarkeit bis zum 11.05.2026 per E-Mail an svo-moerfelden-pst.ppsh@polizei.hessen.de möglich. Ferner wird gebeten, hierbei die Anzahl der zu codierenden Räder anzugeben.
Hinweise: Zur Codierung sind ein Eigentumsnachweis sowie ein amtliches Ausweisdokument erforderlich. Zudem sollten bei E-Bikes oder Pedelecs die Batterie-Schlüssel nicht vergessen werden. Bitte machen Sie sich vorab auch über die Stelle an Ihrem Rad kundig, an der sich die Individualnummer befindet. Carbonräder sind für eine Codierung nicht geeignet.
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