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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf: Gelegenheit zur Fahrradcodierung
Anmeldung erforderlich

POL-DA: Walldorf: Gelegenheit zur Fahrradcodierung / Anmeldung erforderlich
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Walldorf (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr bietet die Polizei am Rathaus Walldorf (Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf) eine Fahrradcodierung an. Das Angebot ist kostenlos und wird von der Polizeistation Mörfelden-Walldorf angeboten.

Für einen reibungslosen Ablauf ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese ist unter Angabe von Vorname, Nachname, Anschrift und telefonischer Erreichbarkeit bis zum 11.05.2026 per E-Mail an svo-moerfelden-pst.ppsh@polizei.hessen.de möglich. Ferner wird gebeten, hierbei die Anzahl der zu codierenden Räder anzugeben.

Hinweise: Zur Codierung sind ein Eigentumsnachweis sowie ein amtliches Ausweisdokument erforderlich. Zudem sollten bei E-Bikes oder Pedelecs die Batterie-Schlüssel nicht vergessen werden. Bitte machen Sie sich vorab auch über die Stelle an Ihrem Rad kundig, an der sich die Individualnummer befindet. Carbonräder sind für eine Codierung nicht geeignet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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