Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Feld gerät in Brand

Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen

Pfungstadt (ots)

Circa 50 Quadratmeter Feldfläche gerieten am Donnerstagnachmittag (23.4.) im Bereich der Bundesstraße 426 in Brand. Gegen 14.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr, die gemeinsam mit der Polizei zum Brandort ausrückte. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht sowie im Anschluss gelöscht werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Wie es zu dem Brand gekommen ist bedarf weiterer Ermittlungen. Mit diesen ist das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei betraut.

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