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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Kupferkabel im Visier/Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Nachdem bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (23.04.) und Freitagmorgen (24.04.) Kupferkabel entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zunächst verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle "Am Jahnplatz". Im Anschluss entwendeten sie insgesamt 90 Meter Kupferkabel, welches die ungebetenen Besucher von Steckverbindungen abschnitten. Insgesamt werden die Schäden auf etwa 1000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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