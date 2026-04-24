Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Kupferkabel im Visier/Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Nachdem bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (23.04.) und Freitagmorgen (24.04.) Kupferkabel entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zunächst verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle "Am Jahnplatz". Im Anschluss entwendeten sie insgesamt 90 Meter Kupferkabel, welches die ungebetenen Besucher von Steckverbindungen abschnitten. Insgesamt werden die Schäden auf etwa 1000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell